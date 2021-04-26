В Зональном решается вопрос с автобусом №89 и канализацией

Николай Панков встретился с жителями поселка Зональный

Депутат Государственной думы России Николай Панков встретился 26 апреля с жителями поселка Зональный в Саратове. Речь шла о благоустройстве территории, медицинском обслуживании, транспортной доступности, ситуации с канализацией.

Подробности Николай Панков написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

На улицах Молодежная и Абрикосовая в 2021 году появятся пешеходные дорожки. Жители Зонального попросили Николая Панкова помочь с включением этих адресов в программу ремонта и строительства тротуаров, что и было сделано.

- Продолжится и дорожный ремонт. В течение двух лет все дороги поселка приведут в порядок. В том числе, улицы Приволжская, Институтская, Малиновая, 1-й проезд Бабочкина и другие, — отметил Панков.

Также депутат пообещал обратиться в министерство здравоохранения области с просьбой организовать в Зональном работу терапевта. Раньше там работал медпункт, но он был закрыт, и жителям приходится ездить в Юбилейный.

Николай Панков обсудил с жителями и проблему клуба «Парус», где не хватает помещений для занятий.

- На 210 взрослых и детей — всего один кабинет для занятий и зрительный зал. А желающих заниматься становится все больше: в кружках хореографии, вокала, изобразительного искусства. Решить проблему можно, переведя клуб в другое, более просторное здание. Такое есть неподалеку на улице Молодежная. Спросил мнение людей. Они будут рады, но при условии, что новые помещения будут отремонтированы. Работы уже начались. Предусмотрено практически полное обновление здания, включая замену коммуникаций, оконных блоков, ремонт кровли и фасада. Попросил жителей взять ремонт на общественный контроль. Если подрядная организация не обеспечит хорошее качество, то будем ее менять, — заявил Панков.

Что касается автобусного маршрута №89, то вопрос решается. Маршрут должен стать более выгодным для перевозчиков, чтобы они согласились его обслуживать. При этом, как подчеркнул парламентарий, следует развивать и муниципальный транспорт.

- Беру на контроль и строительство канализации в Зональном. Эта проблема здесь многолетняя. В текущем году нужно подготовить проект, а в будущем — начать строительство. И постепенно подвести коммуникации к многоквартирным домам, с возможностью подключения к индивидуальным жилым строениям. Буду по этому поводу говорить с руководством «Концессии водоснабжения», — написал Панков.

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