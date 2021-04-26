Саратовский полиграфкомбинат выставили на торги за 329 млн рублей

Саратовский полиграфкомбинат
АО «Саратовский полиграфический комбинат» выставили на торги за 329 млн рублей.
Продажей предприятия занимается Российский аукционный дом. Он предлагает к покупке 100% акций полиграфкомбината, которые принадлежат государству, то есть 1 103 318 акций.
Напомним, объект попал в прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы.
Сейчас в собственности компании: здания и сооружения общей площадью 43,6 тыс. кв. м, более 36 тыс. кв. м земельных участков, склад с подведенной железнодорожной веткой, база отдыха и квартира. К предприятию подведены все коммуникации: электроснабжение, теплоснабжение, водопровод, канализация, телефонная сеть.
Один шаг аукциона равняется 2 млн рублей.
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