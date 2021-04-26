В Вольске ввели карантин

В Вольске Саратовской области с 22 апреля объявлен карантин по бешенству.

Как говорится в постановлении губернатора Валерия Радаева, причиной стала смерть бешеной собаки в поселке Цементного завода Красный Октябрь.

Теперь там нельзя проводить выставки, вывозить восприимчивых животных, нужно провакцинировать питомцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.