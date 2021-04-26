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Общество26 апреля 2021 15:53

В Вольске ввели карантин

Причиной стала смерть бешеной собаки
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Вольске Саратовской области с 22 апреля объявлен карантин по бешенству.

Как говорится в постановлении губернатора Валерия Радаева, причиной стала смерть бешеной собаки в поселке Цементного завода Красный Октябрь.

Теперь там нельзя проводить выставки, вывозить восприимчивых животных, нужно провакцинировать питомцев.

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