В балаковском водоеме утонул москвич, пропавший в октябре

В балаковском водоеме нашли тело мужчины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балакове следователи организовали доследственную проверку по факту обнаружения в судоходном канале тела 48-летнего мужчины.
- По предварительным данным, житель Москвы временно жил у своей знакомой в квартире на улице Менделеева, но 28 октября 2020 года он ушел из дома, больше его никто не видел, а 26 апреля его тело нашли в безымянном водоеме неподалеку от дома, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете по Саратовской области.
Тело мужчины осмотрели, признаков насильственной смерти не обнаружено.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели гражданина.
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