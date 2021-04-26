Стартовало рейтинговое голосование по благоустройству территорий в Саратовской области

В Саратовской области стартовало всероссийское рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства.
Отдать свой голос можно до 30 мая. Для голосования можно использовать специально созданную платформу za.gorodsreda.ru или обратиться к волонтерам.
Проголосовать могут все жители Саратовской области старше 14 лет.
В проекте участвуют 42 населенных пункта Саратовской области.
Напомним, победители голосования будут благоустроены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
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