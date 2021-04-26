Больным пчелам преградили путь в Саратовскую область

Больных пчел не пустили в Россию
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовскую область пытались ввезти больных пчел.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора, 24 апреля гражданин Узбекистана был остановлен на КПП в Озинках, на границе с Казахстаном. Он хотел ввезти 1 728 пчелопакетов.
Были взяты пробы подмора пчел, в них обнаружены возбудители нозематоза и амебиоза. Первое заболевание является карантинным.
В отношении владельца пчел было возбуждено дело об административном нарушении. Насекомых запретили ввозить в Россию.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.