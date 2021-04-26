Больным пчелам преградили путь в Саратовскую область

Больных пчел не пустили в Россию Фото: Екатерина Семенова

В Саратовскую область пытались ввезти больных пчел.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора, 24 апреля гражданин Узбекистана был остановлен на КПП в Озинках, на границе с Казахстаном. Он хотел ввезти 1 728 пчелопакетов.

Были взяты пробы подмора пчел, в них обнаружены возбудители нозематоза и амебиоза. Первое заболевание является карантинным.

В отношении владельца пчел было возбуждено дело об административном нарушении. Насекомых запретили ввозить в Россию.

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