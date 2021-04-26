Житель Вольска отработает 400 часов за кражу газопровода

Мужчина отпилил часть газопровода и сдал на металл
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области осудили 47-летнего местного жителя за повреждение газопровода из корыстных побуждений и кражу.
- В начале февраля 2021 года безработный мужчина ради денег решил украсть часть газопровода и сдать ее в металлолом. У одного из домов в поселке Центральный он открутил металлическую задвижку с газового стояка низкого давления и похитил ее, после чего сдал ее в пункт приема металла, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.
Восстановление газопровода обошлось организации в 22 тыс. рублей.
Полицейские нашли злоумышленника, он во всем сознался. Суд приговорил его к 400 часам обязательных работ.
Мужчину поймали правоохранители
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.