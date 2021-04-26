Житель Вольска отработает 400 часов за кражу газопровода

Мужчина отпилил часть газопровода и сдал на металл Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области осудили 47-летнего местного жителя за повреждение газопровода из корыстных побуждений и кражу.

- В начале февраля 2021 года безработный мужчина ради денег решил украсть часть газопровода и сдать ее в металлолом. У одного из домов в поселке Центральный он открутил металлическую задвижку с газового стояка низкого давления и похитил ее, после чего сдал ее в пункт приема металла, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

Восстановление газопровода обошлось организации в 22 тыс. рублей.

Полицейские нашли злоумышленника, он во всем сознался. Суд приговорил его к 400 часам обязательных работ.

Мужчину поймали правоохранители Фото: СУ СКР по Саратовской области

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