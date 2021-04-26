Саратовская область занимает четвертое место в ПФО по докторам и кандидатам наук

В Саратовской области на финансирование инновационной деятельности выделено 8 млрд рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минпроме, это на 21% выше уровня 2019 года. Об этом на совещании в правительстве заявил зампред – министр промышленности и энергетики Андрей Архипов.

При этом объем инновационных товаров и услуг составил 12 млрд рублей, что на 15% выше уровня 2019 года.

В Саратовской области научными разработками занимаются 23 вуза, 65 предприятий и 34 НИИ.

- По численности докторов (214) и кандидатов наук (725) Саратовская область занимает четвертое место в ПФО, уступая лишь Нижегородской области, Республикам Татарстан и Башкортостан, — заявил Андрей Архипов.

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