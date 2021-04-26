Женщины в Саратовской области стали совершать больше преступлений

Женщинs стали совершать больше преступлений

В Саратовской области за первый квартал 2021 года женщины совершили 769 преступлений.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, это на 21,3% больше уровня 2020 года. Тогда за первый квартал женщинами было совершено 634 преступления.

Примечательно, что выросло число тяжких и особо тяжких преступлений. А средней и небольшой тяжести снизилось на 8,9 и 16,7%.

Наибольший рост женской преступности зафиксирован в Ленинском районе Саратова – с 43 до 122 случаев, то есть почти в три раза. В Волжском районе произошло 37 преступления (рост на 76,2%). Также в два раза больше преступлений совершили жительницы Ртищевского района, и в четыре раза — Хвалынского.

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