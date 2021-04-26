Депутат Андрей Воробьев передал памятные медали саратовским чернобыльцам

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») встретился с главой Заводского отделения организации «Союз Чернобыль». Парламентарий передал памятные медали для чернобыльцев, состоящей в ней.

- 35 лет назад случилась катастрофа, которая пробила брешь в жизнях десятков, сотен тысяч людей. Герои со всей страны, рискуя собой, заделывали эту брешь. Сегодня нам нужно вспомнить о подвиге этих людей и сказать им спасибо за самоотверженность и храбрость.

Перед нами стоит две задачи: помнить подвиг героев и сделать все, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась, — подчеркнул Воробьев.

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