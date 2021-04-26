Прокуратура проверит законность изменения автобусных маршрутов в Саратове

Прокуратура Саратова начала проверку инцидента с перекрытием дворовой территории в Заводском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, соответствующее поручение дал прокурор области Сергей Филипенко.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона «Авиатор» возмутились тем, что маршрутки №21 пустили через дворы многоквартирных жилых домов, в частности, на улицах Лисина и Плякина. Горожане перекрыли проезд, вынудив водителей разворачиваться.

- Надзорным органом в ходе проверки будет дана оценка законности и целесообразности изменения регулярных муниципальных маршрутов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — заявили в прокуратуре.

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