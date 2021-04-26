Из-за пожара в Саратове из дома пришлось выбежать десяткам людей

В Ленинском районе Саратова сегодня днем, 26 апреля, произошел пожар в общежитии на Шехурдина, 42.

- Сигнал поступил в 12:21. Оказалось, что в комнате на пятом этаже горят вещи на площади 1 кв. м. Их потушили до приезда пожарных, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

Никто не пострадал, но из общежития на время пожара самостоятельно эвакуировались 36 человек.

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