Панков поднимет вопрос о строительстве нового Дома детского творчества в Саратове

Депутат Государственной думы Николай Панков встретился с коллективом музыкальной школы №19 в Волжском районе Саратова.

Она занимает несколько помещений в областном Доме работников искусств.

Парламентарий осмотрел учебные классы и залы для выступлений, отметив, что для 240 учащихся здесь достаточно тесно. То же самое касается и других кружков в здании.

Николай Панков отметил, что хорошо знает историю Дома офицеров.

- Сейчас здесь занимаются талантливые дети, которые достигают больших успехов, поступают в консерваторию. Очень важно, чтобы здание не теряло свою направленность и использовалось на благо людей. Но нельзя, чтобы талантливые дети, будущие лауреаты занимались в таких стесненных условиях, — подчеркнул Панков.

Он отметил, что похожие условия у воспитанников Детской школы искусств им. В. В. Ковалева, которые обучаются в здании бывшего детсада.

По его словам, эту проблему надо решать системно.

- Поэтому буду поднимать вопрос о строительстве современного и функционального Дома творчества детей, — подчеркнул Николай Панков.

Депутат считает, что достойные условия для занятий помогут раскрыть таланты детей, помочь им вырасти культурными и творческими людьми.

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