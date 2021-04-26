«Санитарная авиация» в Энгельсской горбольнице №1 за год эвакуировала 201 пациента

Автомобили "санитарной авиации" совершили 245 выездов за год

В Энгельсской городской клинической больнице №1 за 2020 год автомобили «санитарной авиации» выполнили 245 выездов.

Об этом медики сообщили на странице ГАУЗ «ЭГКБ №1» в Instagram.

Был эвакуирован 201 пациент: 70 с инфекционными заболеваниями, 40 с болезнями сердечно-сосудистой системы, в том числе с инфарктом миокарда, у 61 были травмы, у 17 – острые нарушения мозгового кровообращения, девять были госпитализированы в хирургические отделения.

Уже 95 выездов совершено за первый квартал 2021 года, эвакуированы были 86 пациентов.

Отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи по профилям: «анестезиология и реаниматология», «травматология», «нейрохирургия» в Энгельсской городской клинической больнице №1», которое носит название «санитарная авиация» обслуживает 11 районов: Марксовский, Ровенский, Ершовский, Новоузенский, Алгайский, Краснокутский, Федоровский, Советский, Питерский, Дергачевский, Озинский.

В «санавиации» трудятся 11 врачей, четыре водителя, пять медсестер, в машинах установлено современное оборудование: наборы реанимационные, аппарат ИВЛ, транспортные шины, ЭКГ-аппарат, дефибриллятор, шприцевые насосы, портативный компрессорный небулайзер (ингалятор), контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов, одеяло с подогревом (термоодеяло), бактерицидный облучатель, тележка-каталка со съемными жесткими носилками, приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением, а также лекарственные средства, изделия медицинского назначения, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты для сотрудников и пациентов.

Напомним, развитие «санитарной авиации» ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Машины оснащены современным оборудованием

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