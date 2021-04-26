Выкинувшую своих дочерей из окна в Саратове женщину отправили в психбольницу

Женщина выкинула детей с четвертого этажа Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове завершилось расследование уголовного дела в отношении 40-летней местной жительницы, которая выкинула из окна своих дочерей. Ее обвиняли в покушении на убийство двух малолетних лиц.

- Днем 17 октября 2020 года женщина выбросила пятилетнюю и восьмилетнюю девочек из кона своей квартиры на четвертом этаже дома по Ново-Астраханскому шоссе. Благодаря усилиям врачей в больнице девочки выздоровели и сейчас живут с отцом, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Во время расследования женщину поместили в медучреждение специализированного типа. Также была проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая установила, что гражданка не могла и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства.

Суд освободил женщину от срока в колонии и отправил ее на принудительное лечение в психбольницу.

Женщину отправили в психбольницу на принудительное лечение Фото: СУ СКР по Саратовской области

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