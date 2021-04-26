Жители Саратова перекрыли двор, по которому пустили маршрутки

Жители перекрыли дорогу автобусам

Жители микрорайона САЗ в Заводском районе Саратова перекрыли дорогу маршрутному автобусу №21.

Об этом горожане написали в Instagram, в группе общественного совета микрорайона.

- Мы не поставим под угрозу жизни и здоровье наших детей, жителей, которые выходят из подъездов и попадают сразу же на проезжую часть! Михаил Александрович, Вы как-нибудь прокомментируете, постановление, подписанное вами, благодаря которому теперь по дворам у нас ездит общественный транспорт? — говорится в посте.

Жители вынудили водителей автобусов разворачиваться, не допуская заезда во дворы.

Ранее глава города Михаил Исаев подписал распоряжение об изменении схемы движения маршрута №21, которые следует от Нового порта до Большой Садовой. Согласно нововведениям, автобусы должны ходить через дворы домов на улицах Орджоникидзе, Плякина, Левина.

Горожане возмутились, оказалось, что теперь маршрут проходит буквально перед подъездом. Это создает опасность для жильцов, особенно детей. В связи с этим потребовалось перекрыть улицу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.