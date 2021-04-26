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Происшествия26 апреля 2021 10:04

В селе под Саратовом в ДТП попали подросток на мопеде и 15-летний водитель «семерки»

В больницу угодил только 13-летний пассажир мопеда
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В селе Ключи Красноармейского района Саратовской области вчера, 25 апреля, случилось ДТП.

- В 18:50 у дома №2 по улице Чехова столкнулись ВАЗ-2107, за рулем которого был 15-летний парень, и мопед с 12-летним водителем, — сообщили

В результате аварии госпитализировали 13-летнего пассажира двухколесного транспорта.

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ДТП