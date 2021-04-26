В Солнечном воду включили, в Елшанке — отключили

В микрорайоне Солнечный в Саратове вновь появилась питьевая вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», подача холодной воды возобновлена по всем адресам. Теперь воды нет только в одном доме — на Тархова, 34Б. Это здание нежилое.

В то же время отключена вода в поселке Елшанка. Возникла аварийная ситуация на водоводе по улице Благодарова, 5. Работы продлятся ориентировочно до полуночи, воды не будет в домах на Благодарова, Буровой, 3-й Степной.

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