Саратовец потерял банковские карты и лишился почти 10 тысяч рублей

В Волжском районе Саратова полиция раскрыла кражу с банковских карт.

- Мужчина потерял банковские карты и не успел их заблокировать. Их нашли злоумышленники и совершили в магазинах покупки на 9,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

После этого гражданин пошел в полицию. Там возбудили дело и задержали 36-летнего неоднократно судимого мужчину. Он сознался в краже и получил на руки подписку о невыезде.

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