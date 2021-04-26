В Энгельсе ВАЗ вылетел на тротуар, сбил женщину и врезался в дерево

ВАЗ сбил женщину и влетел в дерево. Фото ГИБДД по городу Энгельс
В Энгельсе Саратовской области вчера, 25 апреля, 34-летний водитель ВАЗ-2110 устроил аварию.
- В 07:30 у дома №8 по улице Весенняя автомобиль вылетел на тротуар, сбил 77-летнюю женщину и врезался в дерево и забор, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции по Саратовской области.
В аварии пострадала пенсионерка-пешеход. Ее госпитализировали.
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