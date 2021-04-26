Детские оздоровительные лагеря Приволжской железной дороги возобновят работу в очном формате

Предстоящим летом возобновится работа трёх детских оздоровительных лагерей ПривЖД

Предстоящим летом возобновится работа трёх детских оздоровительных лагерей ПривЖД: им. Зои Космодемьянской (в Саратовской области), им. Лизы Чайкиной (в Саратовской области) и «Юный железнодорожник» (в Астраханской области). За время школьных каникул в них смогут отдохнуть около 1,5 тыс. детей.

Перед началом сезона в лагерях ведётся уборка территории, приводятся в надлежащее состояние хозяйственные, административные, жилые помещения, а также инженерные коммуникации. Кроме того, специалисты проверяют исправность электро- и водоснабжения и других систем.

В лагере им. Зои Космодемьянской есть оборудованный пляж, летняя эстрада, комнаты кружковой работы, танцевальная и игровые площадки. Занимательный досуг организован с учётом всех возрастов.

В лагере им. Лизы Чайкиной функционируют две площадки для игры в волейбол, футбол и баскетбол. Для отдыхающих предусмотрены различные кружки, в том числе по изучению английского языка. Кроме того, ребята могут проводить время в библиотеке, брать уроки вокала в творческой студии, кататься на катамаране. В рамках программы «Железнодорожная Корпорация» предусмотрена экономическая онлайн-игра, направленная на профессиональное самоопределение детей и подростков.

В лагере «Юный железнодорожник» отдыхающие смогут посетить бассейн, библиотеку, дом творчества и танцевальную площадку. Воспитатели будут проводить тематические и профориентационные мероприятия, знакомящие с традициями и историей железных дорог России, и многое другое.

Узнать более подробную информацию о работе детских оздоровительных лагерей ПривЖД, а также о порядке оформления путёвок можно по телефонам: 89376320821, 89376320811.

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