Александр Соловьев назначен и. о. зампреда правительства Саратовской области

Александр Соловьев

Александр Соловьев стал и. о. заместителя председателя правительства Саратовской области.

Об этом «КП-Саратов» рассказал источник в правительстве.

Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором Валерием Радаевым.

Напомним, ранее Соловьев возглавлял Балаковский район.

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