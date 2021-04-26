Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 апреля 2021 9:25

Александр Соловьев назначен и. о. зампреда правительства Саратовской области

Ранее он возглавлял Балаковский район
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Александр Соловьев

Александр Соловьев

Александр Соловьев стал и. о. заместителя председателя правительства Саратовской области.

Об этом «КП-Саратов» рассказал источник в правительстве.

Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором Валерием Радаевым.

Напомним, ранее Соловьев возглавлял Балаковский район.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.