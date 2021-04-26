Александр Соловьев назначен и. о. зампреда правительства Саратовской области

Александр Соловьев
Александр Соловьев стал и. о. заместителя председателя правительства Саратовской области.
Об этом «КП-Саратов» рассказал источник в правительстве.
Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором Валерием Радаевым.
Напомним, ранее Соловьев возглавлял Балаковский район.
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