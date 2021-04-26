Последний день работы дублирующих маршруток в Саратове запечатлели очевидцы

Автобусы доработали последний день. Фото очевидца

Очевидцы запечатлели последний день работы отмененных автобусных маршрутов в Саратове.

Напомним, на минувшей неделе глава города Михаил Исаев подписал распоряжение о прекращении работы автобусов №9, 54 и 76. Эти маршруты дублировали троллейбусы, работающие в Кировском депо, фактически забирая у них выручку.

- Стоят автобусы у стадиона «Спартак», уже сняли номера. Водители недовольны, но говорят, что перейдут на новые маршруты, — поделился наблюдениями очевидец.

Ранее сотрудники МУПП «Саратовгорэлектротранс» неоднократно обращались с жалобами на водителей маршруток, которые не просто оттягивали на себя львиную долю пассажиропотока, но зачастую саботировали работу муниципального электротранспорта, препятствуя движению троллейбусов. Однако эти замечания игнорировались.

Борьбу с маршрутками вел предыдущий директор Кировского троллейбусного депо Олег Абрамов. Год назад его уволили, одной из причин назвав снижение выручки, хотя именно он пытался добиться ее увеличения. Теперь его планы наконец осуществились, но, к сожалению, уже без него.

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