Ученица саратовской гимназии стала призером всероссийской олимпиады по английскому языку

Гимназистка стала призером всероссийской олимпиады
Ученица саратовской гимназии №3 Ольга Локута стала призером заключительного этапа всероссийской олимпиады по английскому языку.
Имена победителей и призеров объявили вчера, 25 апреля, на торжественной церемонии в Зеленоградске Калининградской области.
В олимпиаде участвовали 258 школьников из 78 регионов России.
По итогам устного и письменного тестирований 11-классница Ольга Локута стала призером.
Напомним, победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады могут поступить в любой вуз страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.
Ольга Локута
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