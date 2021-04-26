Ученица саратовской гимназии стала призером всероссийской олимпиады по английскому языку

Гимназистка стала призером всероссийской олимпиады

Ученица саратовской гимназии №3 Ольга Локута стала призером заключительного этапа всероссийской олимпиады по английскому языку.

Имена победителей и призеров объявили вчера, 25 апреля, на торжественной церемонии в Зеленоградске Калининградской области.

В олимпиаде участвовали 258 школьников из 78 регионов России.

По итогам устного и письменного тестирований 11-классница Ольга Локута стала призером.

Напомним, победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады могут поступить в любой вуз страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Ольга Локута

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