В Саратове во вторник случится массовое отключение воды

Завтра, 27 апреля, произойдет массовое отключение воды в Кировском и Волжском районах Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ее не будет с 06:00 до 04:00 28 апреля.
Коммунальщики решили отключить воду для профилактики, ремонта и подготовки сетей к эксплуатации в осенне-зимний период.
Водоснабжения не будет на улицах:
- Валовая, 61/67;
- Вознесенская,5;
- Вольская, 78;
- Гоголя, 6, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 32, 34, 42, 44, 48, 52, 64, 88;
- Горького, 69;
- Зарубина, 10/12, 18, 20, 28, 30, 48, 51, 53/57а, 81, 82, 84/90;
- Комсомольская, 48, 50, 52;
- Кузнечная, 11/21;
- Мичурина, 188;
- Московская, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 62, 64, 64/34, 85;
- Некрасова, 49а, 53, 56, 66;
- Октябрьская, 43, 45, 46, 46а;
- Радищева, 36, 38, 40, 42, 61, 65;
- Северная, 3, 7;
- Симбирская, 15;
- Соборная, 46;
- Соляная, 18, 22, 26, 32;
- Чапаева, 108;
- Челюскинцев, 45а, 52, 53/59, 54/56, 58, 59, 66/54, 63/65, 68, 69, 71,73, 77, 79, 84, 85, 96.
После того как воду подадут, сразу ее пить сырой нельзя. В течение двух суток нужно использовать ее только в кипяченом виде.
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