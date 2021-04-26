В Саратове во вторник случится массовое отключение воды

Завтра, 27 апреля, произойдет массовое отключение воды в Кировском и Волжском районах Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ее не будет с 06:00 до 04:00 28 апреля.

Коммунальщики решили отключить воду для профилактики, ремонта и подготовки сетей к эксплуатации в осенне-зимний период.

Водоснабжения не будет на улицах:

- Валовая, 61/67;

- Вознесенская,5;

- Вольская, 78;

- Гоголя, 6, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 32, 34, 42, 44, 48, 52, 64, 88;

- Горького, 69;

- Зарубина, 10/12, 18, 20, 28, 30, 48, 51, 53/57а, 81, 82, 84/90;

- Комсомольская, 48, 50, 52;

- Кузнечная, 11/21;

- Мичурина, 188;

- Московская, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 62, 64, 64/34, 85;

- Некрасова, 49а, 53, 56, 66;

- Октябрьская, 43, 45, 46, 46а;

- Радищева, 36, 38, 40, 42, 61, 65;

- Северная, 3, 7;

- Симбирская, 15;

- Соборная, 46;

- Соляная, 18, 22, 26, 32;

- Чапаева, 108;

- Челюскинцев, 45а, 52, 53/59, 54/56, 58, 59, 66/54, 63/65, 68, 69, 71,73, 77, 79, 84, 85, 96.

После того как воду подадут, сразу ее пить сырой нельзя. В течение двух суток нужно использовать ее только в кипяченом виде.

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