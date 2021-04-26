На проспекте 50 лет Октября произошла массовая авария

На проспекте 50 лет Октября произошла авария Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера вечером, 25 апреля, на проспекте 50 лет Октября в Саратове произошла массовая авария.

Столкнулись четыре машины Фото: ГИБДД по Саратову

- В 22:00 напротив дома №9 столкнулись «Лада Приора», Hyundai, BMW и Chevrolet, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

За медицинской помощью после аварии никто не обращался.

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