Саратовцы отметили улучшение жизни в городе

Жители Саратова в основном довольны жизнью в городе Фото: Екатерина Семенова

Саратов вошел в число городов, где за время пандемии улучшилось качество жизни.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом SuperJob с января по апрель среди 36 тыс. жителей крупных российских городов.

Выяснилось, что жители Саратова за время пандемии стали выше оценивать медицину. Этот показатель улучшился также в Перми и Челябинске.

Кроме того, в Саратове, по оценкам горожан, стало больше возможностей прогулок по паркам и скверам.

При этом на вопрос «Нравится ли вам жить в вашем городе?» 65% респондентов из Саратова ответили положительно. А 35% отрицательно. Это существенный рост по сравнению с 2016 годом, когда результаты были 50 на 50.

По мнению горожан, улучшилась ситуация с общественным транспортом. В 2016 году о его развитии заявили 7% отпрошенных, в 2021 – 16%. Жители заметили развитие школ и детсадов, модернизацию парковых зон. Вероятно, поэтому выросла и общая доброжелательность людей, ее отметили 12% в 2021 году, тогда как в 2014 было 5%.

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