В балаковском судоходном канале нашли утопленника

Тело в судоходном канале нашли водолазы облспаса Фото: Саратовская областная служба спасения

В судоходном канале в Балакове нашли утонувшего мужчину.

- Тело извлекли водолазы и передали следственно-оперативной группе, — сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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