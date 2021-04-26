Саратов утром в понедельник встал в пробках

Ситуация на 09:10 немного лучше, но все равно далека от хорошей. Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»

Сегодня с утра, 26 апреля, Саратов встал в серьезных заторах.

Жители жалуются на пробки на выезде из Заводского района: на проспекте Энтузиастов, улицах Авиастроителей, Орджоникидзе, Политехнической и других.

- Отдельное спасибо от жителей Заводского района хотелось сказать дорожным работникам, что решили: утро понедельника лучшее время для проведения работ на узком участке, — написал пользователь Андрей в одном из чатов в интернете.

Администрация города поспешила откреститься от случившегося.

- Ямочный ремонт проводит подрядная организация, которую определило областное министерство транспорта и дорожного хозяйства, — отметили в пресс-службе мэрии.

Однако уже сейчас работы прекратили. А в адрес Минтранса поступила просьба не проводить работы в часы пик.

Кроме того, пробки наблюдаются и на других улицах города. Например: на Аткарской, Большой Садовой, Новоузенской, Степана Разина, Рабочей, Чернышевского, Соколовой.

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