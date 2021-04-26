Опубликован график подвоза воды жителям поселка Солнечный

Жителям поселка Солнечный в Саратове привезут питьевую воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», цистерны приедут по пяти адресам.

- Бардина, 6 с 10:00 — 11:00;

- Бардина, 3 с 11:00 — 12:00;

- Тархова, 29 с 12:00 — 13:00;

- Тархова, 38 с 13:00 — 14:00;

- Уфимцева, 6 с 14:00 — 15:00.

Напомним, воду в поселке отключили утром в понедельник из-за аварии на водоводе по улице Тархова

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