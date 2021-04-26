В Саратове 31 тысяча жителей осталась без воды

В домах поселка Солнечный до вечера отключили воду
Фото: Екатерина Семенова
В поселке Солнечный в Саратове 55 многоквартирных жилых домов остались без воды утром 26 апреля.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, в них проживает 31 тыс. человек.
Отключение связано с аварией на водоводе возле дома №34а по улице Тархова. Работы планируется завершить сегодня к 20 часам.
В зону отключения попали дома: на 2-й Электронной, Бардина, Батавина, Мамонтовой, Тархова, Уфимцева, Чехова.
Глава Саратова Михаил Исаев поручил организовать подвоз воды при необходимости.
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