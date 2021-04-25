Заведующая библиотекой благодаря Николаю Панкову встретила однокурсницу, с которой не виделась 30 лет

Заведующая библиотекой поселка Трудовое Ершовского района Елена Сычева поблагодарила депутата ГД Николая Панкова за поездку в Волгоград. Она отправилась туда как победитель конкурса «Слава, достойная памяти». - Большое Вам спасибо, Николай Васильевич за незабываемую поездку в Волгоград! Много раз участвовала моя Трудовская библиотека в ваших проектах и побеждала. И вот долгожданная поездка в Волгоград!

В детстве я была в этом городе, неощутимые впечатления, когда через много лет возвращаешься в этот город снова. Потрясающая экскурсия по памятным местам города – героя Волгограда. Особенно красиво на Мамаевом Кургане, остаются яркие впечатления от музея-панорамы «Сталинградская битва». Понравилась встреча с коллегами из библиотеки Волгограда и обмен опытом.

В поездке я также встретила однокурсницу из Саратовского техникума, Ларису Ефремову, с которой не виделись 30 лет, — отметила Елена Сычёва на странице Николая Панкова в Instagram.

Лариса Ефремова, бывшая однокурсница Елены Сычевой, сейчас работает в библиотеке села Рахмановка Пугачевского района. Ее конкурсный проект тоже стал одним из лучших. Во время поездки в Волгоград она отметила свой юбилей. Напомним, конкурс городских и сельских библиотек депутат Госдумы Николай Панков провел в своем округе в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он был посвящен подвигу наших героев-земляков: ветеранов войны и тружеников тыла.

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