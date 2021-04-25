Тысячи сельских школьников Саратовской области смогут принять участие в занятиях «Кванториума»

Ирина Чинаева

Более тысячи детей из сельских школ Саратовской области смогут в этом году принять участие в занятиях мобильного «Кванториума», представить свои проекты в IT-кубе Балашова.

Для физического развития детей отремонтируют 14 спортивных залов в школах области, а также построят современную школу в поселке Тепловка.

Об этих и других мерах господдержки сельских школ региона по нацпроекту «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда Саратов» Ирина Чинаева, заместитель министра образования области.

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