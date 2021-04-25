Две человек пострадали в аварии в центре Саратова

Сегодня, 25 апреля, на перекрестке улиц Чапаева и Советская произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

По предварительным данным, в 13:30 столкнулись Daewoo и Skoda.

В результате ДТП пострадала 42-летняя женщина из салона первого авто и восьмилетний ребенок из второго.

Обстоятельства выясняются.

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