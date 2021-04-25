Мошенник оставил желающего приобрести лодочный мотор саратовца без 230 тысяч рублей

Еще одной жертвой дистанционного мошенничества стал 32-летний саратовец.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, гражданин решил приобрести лодочный мотор марки Yamaha.

Он внес продавцу предоплату - 230 тысяч рублей, но мотора так и не получил.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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