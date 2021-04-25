Мужчина погиб в опрокинувшемся Hyundai под Вольском

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 24 апреля, в 21:50 у дома №65 на Привокзальной площади у поселка Сенной в Вольском районе произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 32-летний водитель Hyundai превысил допустимую безопасную скорость и влетел в металлический забор, авто опрокинулось на стоящий ВАЗ.

В результате аварии 26-летний пассажир из ВАЗа от полученных травм скончался на месте ДТП.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.