Мужчина погиб в опрокинувшемся Hyundai под Вольском

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Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 24 апреля, в 21:50 у дома №65 на Привокзальной площади у поселка Сенной в Вольском районе произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 32-летний водитель Hyundai превысил допустимую безопасную скорость и влетел в металлический забор, авто опрокинулось на стоящий ВАЗ.
В результате аварии 26-летний пассажир из ВАЗа от полученных травм скончался на месте ДТП.
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