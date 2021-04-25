Саратовская теннисистка Анастасия Потапова стала третьей на турнире Мировой серии

Саратовская теннисистка Анастасия Потапова взяла бронзу турнира Мировой серии.

В паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой она обыграла соперниц из Австрии, Швейцарии, Китая и России.

Дуэт уступил в полуфинале паре из Вероники Кудерметовой и Элизы Мертенс и занял третье место.

В личном турнире саратовская спортсменка обыграла свою тезку, а в 1\8 уступила Соране Кырстя из Румынии.

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