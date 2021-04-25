Еще 134 человека в Саратовской области заразились коронавирусом

На утро 25 апреля в Саратовской области зарегистрировано 134 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Общее число заболевших составляет 58,348 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 52,963 тысячи человек, за сутки 114.

Новые случаи распределились так: Саратов – 57, Энгельсский район – 27, Балаковский – 13, Балашовский, Советский, Федоровский – по пять, Вольский, Дергачевский, Екатериновский, Красноармейский, Марксовский, Самойловский – по три, Аткарский – два, Пугачёвский и Саратовский – по одному.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.