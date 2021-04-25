Алексей Петаев отмечает 45-летие

Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев сегодня, 25 апреля, отмечает 45-летие.

Чиновник родился 25 апреля 1976 года в городе Каменск-Уральск Красногорского района Свердловской области.

В 1998 закончил учебу в СГТУ по специальности «инженер-механик». До 2000 года трудился механиком в ГУП «Саратовское пассажирское автотранспортное предприятие»

С 2000 по 2004 был главой отдела администрации Балашовского района, работал в МУП «Районные коммунальные сети», «Балашов-жилье», ООО «Калининсктепло», «Калининскмежрайгаз».

С 2009 по 2011 был главой администрации Калининска, а позже управлял администрацией этого же района.

С 20 октября 2020 года его назначили министром транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

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