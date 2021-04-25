Водитель Lifan устроил массовое ДТП под Саратовом

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 24 апреля, в 23:35 на 582 километре трассы, соединяющей Нижний Новгород и Саратов в Татищевском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

По предварительным данным 31-летний водитель Lifana вылетел на полосу для встречного движения и влетел в авто марки Freightliner с полуприцепом Krone, за рулем которого был 44-летний шофер.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

В результате аварии первого из шоферов госпитализировали с травмами.

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