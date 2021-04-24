В Саратовской области спасатели эвакуировали туристов

Автобус с туристами застрял в грязи
Фото: Саратовская областная служба спасения
В Новоузенском районе Саратовской области спасатели помогли пассажирам туристического автобуса.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, транспорт застрял в грязи около села Куриловка.
Прибывшие на место спасатели вместе с сотрудниками администрации отвезли туристов до ближайшего пункта жизнеобеспечения.
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