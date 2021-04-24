Под Саратовом мужчина сгорел на кровати во время сна

Мужчина погиб на пожаре в доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Краснопартизанском районе Саратовской области сегодня ночью, 24 апреля, на пожаре погиб 35-летний мужчина.

- Жители села Сулак заметили возгорание одного из частных домов на улице Топоркова. Во время пожара мужчина спал в жилище один, а его родственники были во дворе. Огнеборцы потушили пламя и в комнате на кровати нашли тело погибшего, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи организовали доследственную проверку, осмотрели место происшествия. Пожар начался в той же комнате, где спал мужчина.

Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины гибели гражданина.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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