Под Саратовом мужчина сгорел на кровати во время сна

Мужчина погиб на пожаре в доме
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Краснопартизанском районе Саратовской области сегодня ночью, 24 апреля, на пожаре погиб 35-летний мужчина.
- Жители села Сулак заметили возгорание одного из частных домов на улице Топоркова. Во время пожара мужчина спал в жилище один, а его родственники были во дворе. Огнеборцы потушили пламя и в комнате на кровати нашли тело погибшего, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи организовали доследственную проверку, осмотрели место происшествия. Пожар начался в той же комнате, где спал мужчина.
Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины гибели гражданина.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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