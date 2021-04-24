Ребенок выпал с третьего этажа в Саратове: следователи начали проверку

Следователи осмотрели место происшествия
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи СК организовали доследственную проверку после выпадения малыша из окна в Саратове
Напомним, трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа дома по улице Ростовская сегодня утром, 24 апреля.
Малыш выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Следователи осмотрели место происшествия.
- Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.
Правоохранители напоминают, что весна и лето — наиболее травмоопасные времена года, особенно для детей. Родителям надо быть чрезмерно внимательными и соблюдать элементарные меры предосторожности. Нельзя оставлять детей одних в комнатах с открытыми окнами, в том числе с противомоскитными сетками, создающими мнимую иллюзию закрытого окна.
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