Володин назвал Балаково особым городом

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о масштабных планах по развитию города Балаково Саратовской.

Видеообращение опубликовали его сторонники в группах в социальных сетях.

- Буквально на прошлой неделе у меня была возможность поехать в Балаково. Я уже говорил, что Балаково для меня — особый город. И поэтому он требует и особого отношения. У нас два города — Саратов и Балаково — это города-доноры. Они обеспечивают доходную часть бюджета более, чем на 80%. И конечно, то, что мы сделали в Саратове, мы должны делать и в Балакове, — отметил Володин.

Он заявил, что попросил депутата Госдумы Николая Панкова заняться подготовкой проекта развития Балакова с и. о. главы Балаковского района.

- Но сейчас скажу о тех решениях, которые уже состоялись. Во-первых, мы договорились, что полностью те же вопросы, которые решены в отношении саратовского СГЭТ, мы решаем в отношении муниципального предприятия общественного транспорта. Там речь идет и о троллейбусах, и об автобусах для города Балаково. Это заработная плата для водителей, это заработная плата для тех, кто работает, обеспечивая техническое состояние транспорта: слесарей, электриков. Одним словом, переводим уровень оплаты труда на тот уровень, который сейчас достигнут в Саратове. А это в разы даже больше, чем сегодня в Балакове, — подчеркнул Володин.

Аналогичное решение принято в отношении «скорой» в городе — зарплаты медиков собираются увеличить. За май спикер Госдумы пообещал найти деньги на это.

Также Володин заявил о строительстве дороги на улице Братьев Захаровых — 1,8 км. Вскоре будет разработан проект возрождения балаковского аэропорта.

- Пройдет экспертиза, пройдут исследования, и на будущий год я думаю, что мы начнем уже строительство аэропорта со всеми вытекающими последствиями. Аэропорт необходим — город будет развиваться, — заявил спикер.

Также в планах — ремонт тротуаров рядом с объектами соцсферы. Аналогичный проект реализуется в Саратове.

- Ну и, конечно, парки, зоны отдыха. У нас в Балакове огромное количество предприятий, а вот вопросы экологии, вопросы отдыха, они, увы, и надо это признать, не являются приоритетными в рамках развития городской среды. Нам нужно изменить отношение к этому. И уже в ближайшее время планирую рассмотреть возможность реализации проекта строительства городского парка, причем с завершением работ в этом году. Затем запуском проектов по скверам. Проехал по городу — просто стало стыдно, что в такой упадок все пришло, — заявил Вячеслав Володин.

Он наметил, что также нужно изучить ситуацию по набережной и выйти на конкретные графики работ.

Володин призвал постараться как можно больше сделать для того, чтобы город Балаково, будучи городом индустриальным, имел замечательные объекты социальной сферы, отдыха, и чтобы жизнь была комфортной.

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