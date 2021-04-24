На всероссийский субботник в Саратове вышло около 10 тысяч человек

Саратовцы убрались в скверах в рамках всероссийского субботника Фото: Пресс-служба администрации Саратова

На всероссийский субботник, который проходил по всей Саратовской области, в том числе и в Саратове, вышли около 10 тыс. человек и 200 единиц техники.

Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, в рамках данной акции горожане вышли не только на уборку дворов, но и общественных территорий, которые были реконструированы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Из этих 10 тыс. примерно 200 убирали сквер Победы в Ленинском районе.

Также правоохранители помогли в уборке сквера имени Михаила Гадеева в Заводском районе, горожане убрали листву, ветки на Аллее героев на бульваре по улице Рахова, на аллее по 2-й Садовой и в других местах.

Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Кроме того, завтра, 25 апреля, около здания речного вокзала с 11:00 до 14:00 пройдет экоакция по сдаче отходов на переработку.

Напомним, во всероссийском субботнике в Балакове принял участие депутат Государственной думы Николай Панков.

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