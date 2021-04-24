В центре Саратова случилась массовая авария

Фото: ГИБДД по Саратову
В центре Саратова сегодня днем, 24 апреля, произошла авария.
- Примерно в 12:35 на перекрестке улиц Кутякова и Рахова столкнулись ВАЗ-2112, Skoda, Renault и ВАЗ-2114, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД по Саратову
В аварии пострадал водитель Renault, водитель и пассажир «двенадцатой». Их доставили в больницу.
Фото: ГИБДД по Саратову
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