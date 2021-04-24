Энгельс принял участие во всероссийском субботнике

Сегодня партийцы совместно с волонтерами и жителями Энгельсского района по инициативе участника предварительного голосования партии «Единая Россия» Александра Стрелюхина провели субботник на территории лесопарка Тинь-Зинь (озеро Сазанка) в Энгельсе. В мероприятии также принял участие секретарь Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов и депутат Саратовской областной думы Юлия Ермакова.

- Наш лес и озеро Сазанка является одним из любимых мест отдыха жителей и гостей. Сегодня мы объединились, чтобы сделать это место более уютным и чистым. Считаю, что нужно беречь красоту родного края, заботиться о природе, ведь красота вокруг нас зависит от нас самих, — отметил Дмитрий Плеханов.

В рамках Всероссийского субботника и партпроекта «Чистая страна» была убрана территория лесопарка от природного мусора и пластиковых бутылок. Всего в ходе акции было собрано несколько десятков пакетов.

- Сегодня в рамках Всероссийского субботника и акции партии «Единая Россия» вместе с нашей замечательной молодежью и общественниками вышли на уборку Ставского леса — излюбленного места покровчан и гостей Энгельса. Навели здесь порядок, прибрав все то, что накопилось после зимы. Считаю, что от каждого из нас зависит чистота и порядок в нашем родном городе. Обязательно будем эту работу продолжать, — прокомментировал Александр Стрелюхин.

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