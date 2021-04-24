Панков взял на себя финансирование нового скейт-парка в Балакове

Панков с ребятами прошелся по будущей территории скейт-парка

Депутат Государственной думы Николай Панков сегодня, 24 апреля, посетил площадку в Балакове Саратовской области, на которой вскоре собираются создавать скейт-парк.

- Скейтбординг объединяет и стирает возрастные грани — так говорят спортсмены. Сегодня обсудили с представителями молодежного движения строительство нового скейт-парка в Балаково. Разместить его предлагают в жилгородке. Скейтер Николай работает на БРТ. В свои 26 лет учит кататься тех, кто только начинает увлекаться скейтингом.

Парни подготовились, принесли проекты передовых скейт-парков. Увлеченно рассказывают о фигурах для выполнения трюков. Они понимают, что вид спорта достаточно шумный, поэтому выбирали место вдали от жилых домов. В то же время приезжать сюда будет удобно всем, — написал депутат Госдумы в своем телеграм-канале «Пара слов».

Вместе с молодежью депутат Госдумы обсудил проект скейт-парка

Он отметил, что разработку проекта и выбор фигур будут определять спортсмены, а финансирование создания нового скейтпарка Панков берет на себя.

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