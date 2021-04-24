Под Саратовом женщина-водитель протаранила фургон на встречке

Водитель фургона попал в больницу Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Ивантеевском районе Саратовской области вчера, 23 апреля, случилось ДТП.

- В 15:15 на 9-м км дороги из Ивантеевки в Раевку 43-летняя женщина за рулем Lada KS0Y5L выехала на встречную полосу и врезалась в ВИС 23452-000001, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В аварии пострадал водитель 23-летний фургона. Его с травмами госпитализировали.

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