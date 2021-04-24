Николай Панков обсудил с молодежью будущий скейт-парк в Балакове

Депутат Госдумы обсудил проекты с ребятами

Сегодня, 24 апреля, депутат Государственной думы Николай Панков обсудил с молодежью строительства скейт-парка в городе Балаково Саратовской области.

Ребята представили ему проекты будущего спортивного объекта с различными элементами: гранью, пирамидой и другими.

Скейтеры показали Панкову проекты будущего скейт-парка

Сейчас в Балакове уже есть скейт-парк, но он не удовлетворяет требования скейтеров, на выходных там аншлаг и много родителей с колясками.

Депутат Госдумы обсудил с молодежью проекты и их стоимость, предложил свои варианты и выслушал идеи парней. Они вместе прошли к месту будущей стройки.

Скейтерам нужен скейт-парк, Панков пообещал с этим помочь

Панков предложил собравшимся сделать 3D-модель скейт-парка, рассчитать стоимость. Предварительно, участники сказали, что это обойдется в 2 млн рублей. Элементы будут выбирать сами ребята, а депутат поможет с реализацией проекта, вопросом выделения земли.

Во время общения депутат Госдумы также упомянул, что скоро будет заниматься решением проблемы недостатка рабочих мест для молодежи.

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